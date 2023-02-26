السعودية اليوم / ختام ورشة عمل "آليات رصد عملية التصحُّر وسبل معالجتها" بجامعة الملك فيصل بالأحساء



الأحساء 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واس

نظَّمَت جامعة الملك فيصل ورشة عمل دولية بعنوان " آليات رصد عملية التصحر وسبل معالجتها "بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي،وذلك بقاعة القبة.

وأوضح معالي رئيس الجامعة أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة مبادرات جامعة الملك فيصل ومشروعاتها العلمية والخدمية المواكبة لمبادرتي

من جانبه، أكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد الشمري،أهميةَ هذه الورشة لضرورة دراسة مؤشرات التصحر وتحديد أسباب تدهور الأراضي وتربتها ، مبيناً أن الورشة ناقشت عدداً من الأوراق العلمية التي كان محورها الجهود الدولية والوطنية لمكافحة التصحر،الإدارة المستدامة للأراضي والمياه.

واختتمت الورشة أعمالها بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى الحد من التصحر، وتوفير المياه، ودعم أنشـطة البحث العلمي المتعلقة بمكافحة التصـحر وتعزيزها.

// انتهى //

21:55ت م

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الأحساء 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واسنظَّمَت جامعة الملك فيصل ورشة عمل دولية بعنوان " آليات رصد عملية التصحر وسبل معالجتها "بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي،وذلك بقاعة القبة.وأوضح معالي رئيس الجامعة أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة مبادرات جامعة الملك فيصل ومشروعاتها العلمية والخدمية المواكبة لمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، مبينًا أن هذه التوجه الوطني يعزِّز أهمية هوية جامعة الملك فيصل المؤسسية التي اتخذتها للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.من جانبه، أكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد الشمري،أهميةَ هذه الورشة لضرورة دراسة مؤشرات التصحر وتحديد أسباب تدهور الأراضي وتربتها ، مبيناً أن الورشة ناقشت عدداً من الأوراق العلمية التي كان محورها الجهود الدولية والوطنية لمكافحة التصحر،الإدارة المستدامة للأراضي والمياه.واختتمت الورشة أعمالها بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى الحد من التصحر، وتوفير المياه، ودعم أنشـطة البحث العلمي المتعلقة بمكافحة التصـحر وتعزيزها.// انتهى //21:55ت م0145

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