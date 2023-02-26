

الرياض 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واس

احتفى المركز الوطني للعمليات الأمنية اليوم، بيوم التأسيس الموافق الـ 22 من شهر فبراير من كل عام، الذي يمثّل ذكرى تأسيس الدولة

وعبَّر منسوبو المركز عن فخرهم واعتزازهم بتاريخ المملكة الأصيل منذ عهد التأسيس عام 1727م حتى العهد الميمون والزاهر لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وصاحبِ السموِّ الملكي الأمير

واشتملت الفعاليات والبرامج التي شارك فيها منسوبو المركز كافة من عسكريين ومدنيين على خيمة شعبية والصقور والممتلكات التي تعبِّر عن تراث المملكة، إضافة إلى منطقة ترفيهية لأطفالهم الذين تزينوا بالأزياء الوطنية التقليدية، واختتمت بالصور التذكارية والهدايا.

// انتهى //

21:39ت م

0142



الرياض 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واساحتفى المركز الوطني للعمليات الأمنية اليوم، بيوم التأسيس الموافق الـ 22 من شهر فبراير من كل عام، الذي يمثّل ذكرى تأسيس الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود - رحمه الله - قبل نحو ثلاثة قرون، وذلك بحضور قائد المركز العميد عبدالله بن فهد الفارس .وعبَّر منسوبو المركز عن فخرهم واعتزازهم بتاريخ المملكة الأصيل منذ عهد التأسيس عام 1727م حتى العهد الميمون والزاهر لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء حفظهما الله.واشتملت الفعاليات والبرامج التي شارك فيها منسوبو المركز كافة من عسكريين ومدنيين على خيمة شعبية والصقور والممتلكات التي تعبِّر عن تراث المملكة، إضافة إلى منطقة ترفيهية لأطفالهم الذين تزينوا بالأزياء الوطنية التقليدية، واختتمت بالصور التذكارية والهدايا.// انتهى //21:39ت م0142

كانت هذه تفاصيل خبر يوم التأسيس / المركز الوطني للعمليات الأمنية يحتفي بيوم التأسيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.