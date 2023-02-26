السعودية اليوم / وكيل إمارة الرياض يحضر حفل سفارة الكويت



الرياض 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واس

نيابة عن صاحبِ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض ، حضر معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري - اليوم- حفلَ سفارة دولة الكويت لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها،وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات.

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مقر الحفل القائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى المملكة سعود الحربي، وعدد من منسوبي السفارة.

حضر الحفل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي،ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم المكلَّف عبدالمجيد السماري، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

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21:19ت م

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