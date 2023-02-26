يوم التأسيس / الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تنظم عددًا من الفعاليات بمناسبة يوم التأسيس



الرياض 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واس

نظمت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية عددًا من الفعاليات بمناسبة يوم التأسيس في مستشفيات قوى الأمن في (الرياض - مكة المكرمة - الدمام) وإدارة صحة السجون وبرنامج المدن الطبية والعيادات الشاملة التخصصية حول المملكة.

وشلمت الفعاليات مستشفى قوى الأمن بالرياض بحضور مدير عام الخدمات الطبية اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود، ومستشفيي قوى الأمن بمنطقة مكة المكرمة ومدينة الدمام، تضمنت العرضة

وشاركت العيادات التخصصية الشاملة في مناطق المملكة بتنظيم فعاليات متنوعة لتعزيز حضور التراث الثقافي والحضاري للدولة السعودية، واكتست المباني التابعة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية من مستشفيات وعيادات بالإضاءة الخضراء، وتزينت باللوحات الجدارية المعبرة.

// انتهى //

20:44ت م

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الرياض 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واسنظمت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية عددًا من الفعاليات بمناسبة يوم التأسيس في مستشفيات قوى الأمن في (الرياض - مكة المكرمة - الدمام) وإدارة صحة السجون وبرنامج المدن الطبية والعيادات الشاملة التخصصية حول المملكة.وشلمت الفعاليات مستشفى قوى الأمن بالرياض بحضور مدير عام الخدمات الطبية اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود، ومستشفيي قوى الأمن بمنطقة مكة المكرمة ومدينة الدمام، تضمنت العرضة السعودية ، ومعرضًا يحكي أبرز الأحداث التاريخية للإمام المؤسس محمد بن سعود - يرحمه الله، وأمراء إمارة الدرعية والأحداث العظيمة للمملكة خلال مراحلها الثلاث.وشاركت العيادات التخصصية الشاملة في مناطق المملكة بتنظيم فعاليات متنوعة لتعزيز حضور التراث الثقافي والحضاري للدولة السعودية، واكتست المباني التابعة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية من مستشفيات وعيادات بالإضاءة الخضراء، وتزينت باللوحات الجدارية المعبرة.// انتهى //20:44ت م0134

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