السعودية اليوم / أمطار على منطقة نجران



نجران 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واس

هطلت اليوم أمطار تراوحت من خفيفة إلى متوسطة على منطقة نجران، شملت مدينة نجران وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

//انتهى//

20:43ت م

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