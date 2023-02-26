شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال السعودي يشيد بزملائه بعد الفوز على الدحيل بسباعية في نصف نهائي أبطال آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، الفوز على حساب نظيره نادي الدحيل القطري، وذلك بنتيجة سبعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022.

سلمان الفرج: الدحيل يعطيله ألف عافيه

وأعرب سلمان الفرج، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن سعادته بالفوز على الدحيل القطري، والتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا 2022.

وقال سلمان الفرج، عقب مباراة الدحيل القطري: "مبارك لنا ولجماهيرنا بالتأهل لنهائي كأس آسيا، مباراة شوي فكرنا أنها ستكون متعبة، الكل كان جاهز بنسبة 100%، والحمد لله جعلنا المباراة سهلة، وختمنا كل فرصة بهدف".

وأضاف قائد الهلال: "مجموعة اللاعبين تستاهل الوصول للنهائي الثالث أو الرابع لنا، ألف مبروك لجماهيرنا، والدحيل يعطيله ألف عافية".

وواصل سلمان الفرج: "سنعمل على تحقيق اللقب من أجل الجمهور الذي يستحق والنادي الكبير، ونرجع نرضي جماهيرنا بعد المستويات المتذبذبة الماضية".

واختتم نجم وسط الهلال: "الهلال في كأس العالم رجع بقوة وسجل 3 أهداف في ريال مدريد، شخصية الهلال كبيرة، شغل كبير وضغط على اللاعبين ويعطيهم ألف عافية".