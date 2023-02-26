شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرار من وزارة الرياضة السعودية بعد فوز الهلال التاريخي أمام الدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، من تحقيق فوز تاريخي بنتيجة سبعة أهداف دون رد، على حساب نظيره نادي الدحيل القطري، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا موسم 2022-2023.

مكافأة مالية كبيرة تنتظر لاعبي الهلال السعودي

وقرر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مكافأة مالية كبرى، وذلك بعد التأهل التاريخي إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

ورصد وزير الرياضة، مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي الهلال، بعد إنجاز التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، للمرة الثانية على التوالي، متمنيًا لهم كل التوفيق في مهمتهم الوطنية.

موعد مباراة نهائي دوري أبطال آسيا

وضرب الهلال موعدًا مع أوراوا ريد دياموندز الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا 2022، حيث يستضيف الهلال مباراة الذهاب في 29 إبريل، بينما تقام مباراة العودة، على ملعب سايتاما في اليابان، في 6 مايو المقبل.