شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من دياز بعد فوز الهلال بسباعية على الدحيل في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره نادي الدحيل القطري، وذلك بنتيجة 7-0 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا موسم 2022-2023.

دياز يواسي جماهير الدحيل القطري

وتحدث المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن الفوز على نظيره نادي الدحيل القطري، مؤكدا أن نتيجة المباراة لا تعكس المستوى الحقيقي للفريق القطري.

وقال رامون دياز، في تصريحات لقناة الكأس القطرية، عقب مواجهة الدحيل: "سيطرنا على المباراة بشكل كامل وكانت رغبتنا في الفوز أكبر".

وأضاف مدرب الهلال: "النتيجة لا تعكس المستوى الحقيقي لفريق الدحيل، الذي نجح في الوصول إلى هذا الدور المتقدم من البطولة".

وحقق الهلال أكبر انتصار في تاريخ مواجهات نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ليضرب موعدًا مع أوراوا ريد دياموندز الياباني، في المباراة النهائية، حيث تقام مباراة الذهاب على ملعب مرسول بارك أو جدة، في 29 إبريل، بينما تقام مباراة العودة، على ملعب سايتاما باليابان.

