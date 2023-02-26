شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من دياز عقب فوز الهلال التاريخي على الدحيل القطري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، على التعليق عن فوز الهلال الكبير أمام الدحيل بنتيجة 0/7،فى ذهاب الدور قبل النهائي من منافسات دوري أبطال آسيا.

وأعرب دياز عن سعادته بهذا الفوز الكبير، الذي حققه الفريق الليلة، خاصة أن هذا الفوز جاء خارج الديار، ومن ثم فإن مواجهة العودة أصبحت أكثر سهولة الآن على الزعيم الهلالي، والذي مما لا شك فيه أنه وضع قدمه فى المباراة النهائية.

وأضاف دياز أن الفوز على الدحيل بهذه الكيفية، تؤكد على جودة لاعبي الهلال فى البطولات الكبري، مشيرا إلى أن صفحة اللقاء قد أغلقت تمامًا، لا سيما أن الفريق لم يتمكن من تحقيق اللقب بعد، إضافة إلى أنه يمتلك العديد من التحديات الكبري الآخري.



إيجالو يدخل التاريخ بسوبر هاتريك

ودخل النجم النيجري أوديون إيجالو، مهاجم نادي الهلال، التاريخ من اوسع أبوابه، بعدما تمكن من تسجيل 4 أهداف فى سباعية الزعيم الليلة، ليصبح إيجالو اللاعب الوحيد الذي يتمكن من تسجيل سوبر هاتريك فى ذهاب الدور قبل النهائي من دوري ابطال آسيا.



موعد مباراة الهلال القادمة

ومن المقرر أن يلاقي الهلال نظيره الوحدة يوم الخميس القادم، ضمن مباريات الجولة ال 19 من الدوري السعودي، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة.