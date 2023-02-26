رصد رضا ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام الكترونيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حدثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي النظام الخاص بقياس رضا ضيوف الرحمن، وذلك بتوزيع ألواح (QR) داخل المسجد الحرام وساحاته، وتوزيع الموظفين في الأماكن المخصصة للدخول والخروج للترحيب بالمعتمرين والمصلين وتوديعهم ورصد آرائهم ومقترحاتهم عن الخدمات المقدمة لهم بالمسجد الحرام. وأكد مدير إدارة تجربة ضيف الرحمن عيسى الهذلي أن هذه الخدمات تأتي ضمن قياس الجودة والريادة والإبداع والتميز المؤسسي التي تشدد على حسن استقبال ضيوف الرحمن وتقديم كافة الخدمات لهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة في بيئة صحية آمنة، وذلك بما يراعي سلامتهم، وتحقيق كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. النظام الخاص بقياس الرضا





توزيع ألواح (QR) داخل المسجد الحرام وساحاته.



توزيع الموظفين للترحيب بالمعتمرين والمصلين.



رصد آرائهم ومقترحاتهم عن الخدمات المقدمة.



قياس الجودة والريادة والإبداع والتميز المؤسسي.



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