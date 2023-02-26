استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة الأفلام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لمواكبة التطور التقني، سواء في الصناعة أو الترويج، عقدت هيئة الأفلام لقاء افتراضيا بعنوان «دور الذكاء الاصطناعي في تطوير صناعة الأفلام»، للتعريف بتقنيات الذكاء الاصطناعي ومراحل تطورها وكيفية استخدامها في مجال صناعة الأفلام ومدى تأثيراتها الإيجابية والسلبية، إلى جانب استعراض أمثلة لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في صناعة الأفلام وترويجها. وناقش اللقاء مفهوم الذكاء الاصطناعي الذي يشير إلى محاكاة الذكاء البشري في الآلات المصممة لتتمكن من أداء المهام التي تتطلب عادة ذكاء بشريا، مثل التعرف على أنماط الكلام وحل المشكلات واتخاذ القرارات ومعالجة اللغة الطبيعية.

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