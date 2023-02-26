تعزيز الهوية وإبراز التراث الوطني للمسافرين عبر القطارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة الثقافة أمس الأول اتفاقية تعاون مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»؛ للتعاون المشترك في مشاريع نوعية تدرج من خلالها الثقافة السعودية ضمن مقرات وخدمات الشركة، بهدف تعزيز الهوية والتراث الوطني، وإبرازها للمسافرين عبر القطارات.

وجرت مراسم التوقيع في الرياض، حيث مثل الوزارة نائب وزير الثقافة حامد فايز، فيما مثل الشركة رئيسها التنفيذي الدكتور بشار المالك.

وتضمنت الاتفاقية مجالات متعددة للتعاون بين الطرفين، تسهم في إثراء تجربة الزائر الثقافية وتنويع مصادرها، من خلال إدراج الأعمال الفنية والحرفية في محطات القطار، والحفاظ على الثقافة السعودية والترويج لها من خلال تفعيل مبادرة الأدب في كل مكان، التي تشمل: سحابة أدب، قصة قصيرة، المكتبات الصوتية، وكذلك التعريف بفنون الطهي السعودي عبر منصات الخطوط الحديدية، إلى جانب التعاون المشترك في زيادة الوعي بالقطاعات الثقافية المتنوعة والترويج لها في أنحاء المملكة.

وتأتي الاتفاقية ضمن جهود وزارة الثقافة في تعزيز حضور الهوية الثقافية السعودية بالتعاون مع منظمات القطاع الحكومي والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي، والترويج لمختلف مجالات القطاعات الثقافية، ونشرها وإتاحتها للعموم عبر مختلف الوسائط.

الاتفاقية تضمنت:

