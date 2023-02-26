«كروز السعودية» تستقبل 8,824 سائحا على 3 سفن

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واستقبلت على متن سفينة الرحلات البحرية «إم. إس. سي. سبلنديدا»، 3,100 راكب، والسفينة السكنية الفاخرة «العالم» التابعة لشركة Residences at Sea» ،84» راكبا في ميناء جدة الإسلامي، في حين استقبلت بميناء الملك عبد العزيز بالدمام على متن سفينة «إم. إس. سي. وورلد أوروبا»، 5,640 راكبا.
كما أقامت وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والشركاء المحليين، عددا من الفعاليات والأنشطة للترحيب بالسياح بهذه المناسبة الغالية, ممن جاؤوا من بلدان مختلفة، وعلى رأسها إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وروسيا، إذ تم تقديم ألوان من التراث السعودي، والرقصات الشعبية المتنوعة، وضيافة القهوة السعودية مع التمور.
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