ولي العهد يتوج الجواد بينثلاسا بكأس السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان مساء أمس الأول، حفل سباق «كأس السعودية»، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.

وكان في استقباله لدى وصوله رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل، وعضو مجلس إدارة نادي سباقات الخيل رئيس اللجان الفنية الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان.

ووصل بمعية ولي العهد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، ونائب أمير منطقة الرياض محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر.

وقد عزف السلام الملكي قبيل بدء السباق.

بعد ذلك تحركت الجياد المشاركة في السباق من ساحة التسريج إلى ساحة الاستعراض في استعراض بدورتين قبيل بدء السباق، كما تواجد في ساحة الاستعراض جميع الخيالة المشاركين في السباق.

عقب ذلك انطلق الشوط الثامن على كأس السعودية.

وبعد نهاية السباق توجه الأمير محمد بن سلمان إلى منصة التسليم.

وقدم التهنئة لهيرو ريس كومبني ليمتد مالك الجواد بينثلاسا، حيث رفع كأس السعودية فائزا بالسباق.

كما قدم سمو ولي العهد التهنئة لمدرب الجواد يوشيتو ياهاجي والخيال يوتاكا يوشيدا، اللذين استلما مجسم حصان، وخوذة الخيال.

حضر حفل سباق «كأس السعودية»،عدد من الأمراء والمسؤولين كما حضره من مملكة البحرين، رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وكبار ضيوف حفل كأس السعودية من داخل المملكة وخارجها وعدد من ملاك الخيل المشاركة.