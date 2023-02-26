إزالة أورام القولون والمستقيم بالمنظار والروبوت

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ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مراكز الرعاية الصحية المتقدمة في جميع أنحاء العالم، واستعراض أحدث التقنيات الجراحية والطبية المستحدثة في علاج أورام القولون والمستقيم والمتبعة في المراكز المتقدمة، لتطوير تقنيات العلاج، وتحسين تجربة المستفيد، مما يعزز ريادة التخصصي في تقديم الرعاية الصحية التخصصية.
وأوضحت استشارية جراحة القولون والمستقيم رئيسة الجمعية واللجنة المنظمة البروفسورة سمر الحمود أن المنتدى يتضمن 40 محاضرة وجلسة تستعرض العديد من الأوراق العلمية في موضوعات متعددة من بينها الجوانب التشخيصية والعلاجية، والمستجدات الجراحية في أمراض القولون والمستقيم، مثل: عمليات العلاج الكيميائي أثناء الجراحة، وعمليات إزالة الأورام بالمنظار والروبوت.
ويسعى «التخصصي» من خلال شراكته في هذا المنتدى مع الجمعية السعودية لجراحة القولون والمستقيم إلى تبادل الخبرات، وذلك من خلال عقد المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية وورش العمل، وإجراء البحوث العلمية.
أهداف المنتدى:
- تعزيز التعاون وتبادل الخبرات الدولية. استعراض أحدث التقنيات الجراحية والطبية المستحدثة في العلاج.
- تحسين تجربة المستشفى.
- تعزيز ريادة التخصصي في تقديم الرعاية الصحية التخصصية.
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