شكرا لقرائتكم خبر هيئة الأدب تناقش استراتيجيات ترجمة الشعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت هيئة الأدب والنشر والترجمة لقاء افتراضيا بعنوان «استراتيجيات ترجمة الشعر»، وذلك لمناقشة تاريخ ترجمة الشعر ومنهجيته وأثره على التبادل المعرفي والثراء الثقافي، بمشاركة الكاتب بندر الحربي، والشاعر شريف بقنة، والكاتبة وعد العتيبي، فيما أدار اللقاء الرئيس التنفيذي لجمعية الترجمة عبدالرحمن السيد.

وانطلق اللقاء بتقديم نبذة تاريخية عن ترجمة الشعر بشكل خاص والترجمة العربية بشكل عام، على مدى العصور عبر استعراض حراك الترجمة وتأثره بالفتوحات الإسلامية، وصولا إلى مرحلة ترجمة جوهر القصيدة وليس النص الحرفي، وعبر تسليط الضوء على تحديات ترجمة الشعر العربي بما يتضمنه من جرس واستعارات ومعنى وبناء.

وتناول اللقاء نموذج ترجمة المعلقات الشعرية العشر بما تضمنته التجربة من محاولات لمجموعة من المترجمين