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جدول ترتيب دوري يلو السعودي 2022-2023 قبل مباريات الجولة الـ23

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محمد الفلاح - يبحث عشاق كرة القدم في المملكة عن جدول ترتيب دوري يلو السعودي 2022-2023 قبل مباريات الجولة الـ23 وبالأخص في ظل إستعال المنافسة بين الحزم والأهلي والرياض.

وخلال مقالنا اليوم نُسلط معكم الضوء على جدول ترتيب دوري يلو السعودي 2022-2023 قبل مباريات الجولة الـ23 وذلك في ظل دخولنا للأمتار الأخيرة من عمر البطولة.

جدول ترتيب دوري يلو السعودي 2022-2023 قبل مباريات الجولة الـ23 

ويأتي جدول ترتيب دوري يلو السعودي 2022-2023 قبل مباريات الجولة الـ23 وفق ما يلي:-

الترتيب الفريق عدد النقاط
1 الحزم 46
2 الأهلي 46
3 الرياض 44
4 الأخدود 41
5 العربي 38
6 الفيصلي 37
7 هجر 29
8 جدة 29
9 الخلود 26
10 العروبة 26
11 القيصومة 26
12 أحد 26
13 الجبلين 25
14 العين 25
15 القادسية 22
16 الساحل 20
17 نجران 18
18 الشعلة 11
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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