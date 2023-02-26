شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دوري يلو السعودي 2022-2023 قبل مباريات الجولة الـ23 والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - يبحث عشاق كرة القدم في المملكة عن جدول ترتيب دوري يلو السعودي 2022-2023 قبل مباريات الجولة الـ23 وبالأخص في ظل إستعال المنافسة بين الحزم والأهلي والرياض.
وخلال مقالنا اليوم نُسلط معكم الضوء على جدول ترتيب دوري يلو السعودي 2022-2023 قبل مباريات الجولة الـ23 وذلك في ظل دخولنا للأمتار الأخيرة من عمر البطولة.
جدول ترتيب دوري يلو السعودي 2022-2023 قبل مباريات الجولة الـ23
ويأتي جدول ترتيب دوري يلو السعودي 2022-2023 قبل مباريات الجولة الـ23 وفق ما يلي:-
|الترتيب
|الفريق
|عدد النقاط
|1
|الحزم
|46
|2
|الأهلي
|46
|3
|الرياض
|44
|4
|الأخدود
|41
|5
|العربي
|38
|6
|الفيصلي
|37
|7
|هجر
|29
|8
|جدة
|29
|9
|الخلود
|26
|10
|العروبة
|26
|11
|القيصومة
|26
|12
|أحد
|26
|13
|الجبلين
|25
|14
|العين
|25
|15
|القادسية
|22
|16
|الساحل
|20
|17
|نجران
|18
|18
|الشعلة
|11