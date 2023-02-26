شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

تنتظر جماهير الزعيم معرفة موعد مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا وهي التي تقام بينهما عقب وصول الفريقين للمشهد الختامي من البطولة.

موعد مباراة الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا

ومن المُنتظر أن تقام مباراة الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا امام العملاق اليوناني يوم السبت الموافق التاسع والعشرين من شهر أبريل للعام الجاري 2023 في الوقت الذي ستلعب فيه مواجهة الإياب في اليابان يوم السادس من شهر مارس.

طريقة تأهل الهلال للدور النهائي من دوري أبطال آسيا

يُذكر أن الهلال سبق وأن وصل للدور النهائي من البطولة بفضل فوزه اليوم السبت على فريق نادي الدحيل القطري بنتيجة سبعة أهداف مقابل لا شيء.