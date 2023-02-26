شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراتي الهلال السعودي ضد أوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا 2022-2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق كرة القدم الآسيوية، موعد مباراة نهائي بطولة دوري أبطال آسيا موسم 2022-2023، والتي ستجمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ضد نظيره نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني.

موعد مباراة الذهاب بين الهلال وأوراوا ريد دياموندز

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الذهاب بين الهلال السعودي ونظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني، مساء يوم 29 من أبريل المقبل على ملعب مرسول بارك بالرياض.

موعد مباراة العودة بين الهلال وأوراوا ريد دياموندز

بينما تقام أحداث مباراة العودة بين الهلال السعودي ونظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني، مساء يوم 6 مايو من العام الجاري على ملعب سايتاما باليابان.

وكان قد حجز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مقعدًا في نهائي دوري أبطال آسيا 2022، بعد فوز تاريخي على الدحيل القطري بنتيجة (7-0)، في مباراة نصف النهائي، التي جمعت بين الفريقين على ملعب الثمامة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز اليابان

وتنقل أحداث المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا موسم 2022-2023، عبر شاشة قنوات السعودية الرياضية والتي تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات هذه البطولة بالوطن العربي والشرق الأوسط.