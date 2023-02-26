شكرا لقرائتكم خبر عن صديق رونالدو الشخصي في يوفنتوس على رادار النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي النصر السعودي، يسعى للتعاقد مع أحد أصدقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من يوفنتوس الإيطالي، خلال الصيف المقبل.

وأكدت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية"، أن النصر كان يخطط للتعاقد مع كارلو بنسوليو، الحارس الثالث للفريق الإيطالي في الميركاتو الشتوي الماضي، خاصة أنه يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع رونالدو، ولكن الأمور لم تتم.

وتابعت: "عقد بنسوليو ينتهي في صيف 2023، ولا يحصل الحارس على فرص للمشاركة، بسبب وجود الثنائي فويتشيك تشيزني وماتيا بيرين".

وأضافت: "النصر تعاقد مع أوجستين روسي حتى نهاية الموسم، لتعويض غياب المصاب دافيد أوسبينا، لكن قد يعود النادي السعودي إلى فكرة ضم بنسوليو الصيف المقبل".

واختتمت: "التجربة العربية تغري بنسوليو، خاصة أنه سيلم الشمل مرة أخرى مع رونالدو، الذي كان لا ينفصل عنه أثناء تواجد صاروخ ماديرا داخل النادي الإيطالي".