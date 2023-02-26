شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق يعلن عن خليفة كارتيرون في تدريب الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي الاتفاق السعودي، عن رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين.

وقال الاتفاق، في بيان عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "الإدارة عينت الإسباني أنطونيو كازورلا، مدربا للفريق الأول لكرة القدم"، وجاء ذلك بعد رحيل المدرب الفرنسي.

وكانت تقارير صحفية، أشارت إلى أن المدرب الإسباني سيكون هو الأقرب لتولي المهمة، في ظل الاتجاه لرحيل كارتيرون وهو ما تم بالفعل، بعد الخسارة أمام الباطن، بهدف دون رد مساء أمس السبت، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن للمحترفين.

وواصل الاتفاق تراجعه بشكل كبير في الدوري السعودي، بتلقيه الخسارة الثالثة على التوالي، إذ تجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز الثاني عشر.