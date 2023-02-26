شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل..الهلال يكتسح الدحيل بسباعية نظيفة ويصل لنهائي دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - دك الهلال السعودي شباك الدحيل القطري بسبعة أهداف مقابل لا شيء في الموقعة التي جمعت بينهما اليوم الأحد لحساب مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب.

الهلال يكتسح الدحيل بسباعية نظيفة ويصل لنهائي دوري أبطال آسيا

سجل سباعية الهلال كلًا من اللاعب الدولي النيجيري أودوين إيجالو سوبر هاتريك (2، 10، 48، 62)، والمالي موسى ماريجا (14، 27)، فيما سجل سالم الدوسري هدفًا في الدقيقة 38.

وبتلك النتيجة يكون الهلال قد ضمن الوصول للمباراة النهائية من أجل خوض المشهد الختامي أمام فريق نادي أوراوا ريدز الياباني

وستقام مواجهة الذهاب في المملكة العربية السعودية يوم التاسع والعشرين من شهر أبريل القادم على أن تكون مواجهة العودة يوم السادس من شهر مايو في اليابان.

وستكون تلك المواجهة هي الخامسة التي يصل فيها نادي الهلال للنهائي بالنظام الجديد منذ العام 2003 وذلك بعد أن سبق له خوض النهائي أعوام 2014، 2017، 2019 و2021.

