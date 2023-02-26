شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري السعودي 2022-2023 قبل مباريات الجولة القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل عشاق كرة القدم في المملكة عن جدول ترتيب الدوري السعودي 2022-2023 قبل مباريات الجولة القادمة وبالأخص في ظل المنافسة النارية التي تجمع بين الفرق الأربعة الأولى على لائحة الجدول.

وخلال مقالنا اليوم نُسلط معكم الضوء على جدول ترتيب الدوري السعودي 2022-2023 قبل مباريات الجولة القادمة بالإضافة إلى شكل المنافسة قبل 11 جولة على النهاية.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2022-2023 قبل مباريات الجولة القادمة

1 - النصر 43 نقطة.

2 - الاتحاد 41 نقطة.

3 - الشباب 40 نقطة.

4 - الهلال 32 نقطة.

5 - التعاون 31 نقطة.

6 - الفتح 28 نقطة.

7 - ضمك 22 نقطة.

8 - الطائي 22 نقطة.

9 - أبها 22 نقطة.

10 - الرائد 21 نقطة.

11 - الفيحاء 20 نقطة.

12 - الاتفاق 19 نقطة.

13 - الوحدة 19 نقطة.

14 - الخليج 16 نقطة.

15 - العدالة 13 نقاط.

16 - الباطن 6 نقاط.