شكرا لقرائتكم أسبوعان على بدء موسم عقرب الدسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف خبير الطقس والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأحد، موعد موسم عقرب الدسم.

عقرب الدم

وأضاف الزعاق، خلال فقرة برنامجه على قناة العربية، أن أبرد نجوم السماء هي: النجم الثالث من المربعانية وشباط الأول وشباط الثاني وعقرب السم (مضت الأسبوع المنصرم)، بينما حلت عقرب الدم الأسبوع الجاري، بينما يتبقى أسبوعان على وصول عقرب الدسم.

مواسم العقارب

وأكمل الزعاق، أن مواسم العقارب ثلاثة أولها برد بالليل والنهار والثانية برد بالليل واعتدال بالنهار والثالثة معتدلة بالليل والنهار، مشيرًا إلى أن في نهاية موسم العقارب يتساوى طول الليل والنهار، ويبدأ طول النهار على حساب الليل لمدة ثلاثة شهور.