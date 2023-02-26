شكرا لقرائتكم حالة واحدة ترفع فيها رسوم الأراضي البيضاء لـ 10% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف المختص في التمويل والاستثمار العقاري المهندس إبراهيم الصحن، أن رسوم الأراضي البيضاء لم تعد محصورة على السكنية والتجارية فقط.

وقال الصحن، خلال لقاء له مع قناة الإخبارية: إن هناك تغيرات جوهرية فيما يتعلق برسوم الأراضي، وسابقًا كان النظام ينص على أنه لابد أن تكون الأرض سكنية أو سكنية تجارية، حتى يُفرض عليها رسوم.

واستطرد: اليوم فُتح المجال أيضًا لأي نوع من الاستخدامات، يمكن تجارية بحتة، صناعية، ورش، زراعية.

رفع الرسوم

وأكمل: تم إعطاء لجنة رسوم الأراضي صلاحية أن ترفع الرسم من 2.5 لـ 10%، إذا وجدت في منطقة أو أرض معينة ضرر كبير يستحق أن تفرض عليه رسم أعلى لتحفزه على بيعها.