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حالة واحدة ترفع فيها رسوم الأراضي البيضاء لـ 10%

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شكرا لقرائتكم حالة واحدة ترفع فيها رسوم الأراضي البيضاء لـ 10% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف المختص في التمويل والاستثمار العقاري المهندس إبراهيم الصحن، أن رسوم الأراضي البيضاء لم تعد محصورة على السكنية والتجارية فقط.

وقال الصحن، خلال لقاء له مع قناة الإخبارية: إن هناك تغيرات جوهرية فيما يتعلق برسوم الأراضي، وسابقًا كان النظام ينص على أنه لابد أن تكون الأرض سكنية أو سكنية تجارية، حتى يُفرض عليها رسوم.

واستطرد: اليوم فُتح المجال أيضًا لأي نوع من الاستخدامات، يمكن تجارية بحتة، صناعية، ورش، زراعية.

رفع الرسوم

وأكمل: تم إعطاء لجنة رسوم الأراضي صلاحية أن ترفع الرسم من 2.5 لـ 10%، إذا وجدت في منطقة أو أرض معينة ضرر كبير يستحق أن تفرض عليه رسم أعلى لتحفزه على بيعها.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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