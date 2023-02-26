شكرا لقرائتكم أكثر من 900 ألف طالب بالرياض يبدأون اختبارات الفصل الدراسي الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أدى أكثرُ من 900 ألف طالبٍ وطالبة بتعليم بمنطقة الرياض صباحَ اليوم الأحد اليوم الأول من اختبارات نهاية الفصل الثاني للعام الدراسي 1444هـــ لمختلف المراحل التعليمية من الصف الثالث ابتدائي وحتى الثالث ثانوي، وسط متابعةٍ ميدانية حثيثة من قيادات الإدارة ومديري مكاتب التعليم ومشرفيها، وبمشاركة الجهات الأمنية.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال والمتحدّث الرسمي لتعليم الرياض الأستاذ عبدالسلام الثميري أن قيادات الإدارة تفقّدوا سير الاختبارات في عددٍ من المدارس، واطّلعوا على آلية عمل اللجان الاختبارات.

1500 مشرف ومشرفة

وأشار الأستاذ عبدالسلام الثميري إلى أن نحو 1500مشرف ومشرفة بدأوا زيارات ميدانية لتفقد سير وأداء الاختبارات ضمن خطة زيارات المدارس خلال فترة الاختبارات، مُشيدًا بدور الجهات الأمنية وتعاونها في تنظيم حركة المرور والسير في محيط المدارس.

ولفت الأستاذ الثميري إلى أنه في إطار برنامج الدعم النفسي والمعنوي للطلاب والطالبات وأولياء الأمور تم إتاحة خدمة الاستشارات الهاتفية الإرشادية المقدّمة من إدارة التوجيه والإرشاد لأخذ الاستشارات النفسية والاجتماعية والسلوكية وذلك خلال أيام الاختبارات في الفترة الصباحية من (9) صباحًا إلى (1) ظهرًا، على الأرقام: للبنين (٠٥٥٣٠٦٠١٩٦) و (٠٥٠٧٠٩٧٠٤٠)، وللبنات (٠١١٤٠٩٣٢٩٨) و (٠٥٤٤٦٨٥١٥٣) واتساب من الساعة (9) صباحًا إلى (9) مساءً.

الاستعدادات والتجهيزات

وبيّن الثميري أن الإدارة ومكاتب التعليم قد أنهت كافة الاستعدادات والتجهيزات لضمان تأدية الطلاب والطالبات الاختبارات بيسر وسهولة وفق الخطط المعدة لذلك، داعيًا جميع المدارس إلى التقيّد بتعليمات وأنظمة الاختبارات خلال تنفيذ أعمال الاختبارات.

وفي إطار ذلك أكد الثميري على عدد من التوجيهات والتعليمات المتعلقة بالاختبارات، تضمّنت الحرص على الحضور المبكّر بوقتٍ كاف قبل موعد الاختبار، والتأكد من زمن ومكان الاختبار، والاستعانة بالله والتوكل عليه مع المحافظة على الهدوء مع بدء الاختبار، وقراءة الأسئلة بعناية قبل الإجابة، والمراجعة المتأنيّة لورقة الإجابة قبل تسليمها، مُتمنيًا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.