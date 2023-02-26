شكرا لقرائتكم عبادي الجوهر: لست ضلعًا في هرم الأغنية ولا ألحن بمقابل مادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد الفنان عبادي الجوهر أنه طوال مشواره الفني لم ينتظر من أي جهة إطلاق اسمه على المسارح أو أي مكان، مشيرًا إلى أنه متأكد من أن اسمه سيطلق قريبًا على واحد من أكبر مسارح المملكة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا يهمه نهائيًّا.

حب الجمهور

وقال الجوهر خلال لقائه مع برنامج هذا مكانك على شاشة SBC مع الإعلامي هشام الهوش: إنه بعد 22 سنة من غياب صوت الأرض طلال مداح، ما زال حاضرًا حتى اليوم بأعماله وحب جمهوره الكبير، وسيظل مهما مرت السنين، وعبر الفنان عبادي الجوهر عن سعادته بالمشاركة في ليلة صوت الأرض وحفل تكريم الراحل طلال مداح الذي ضم تلاميذه من فنانين ومطربين، ومعجبيه من كل بقاع العالم.

هرم الأغنية

ورفض الجوهر وصفه بأحد أضلاع هرم الأغنية السعودية الذي يتكون من ثلاثة، وهم الفنان الراحل طلال مداح، وفنان العرب محمد عبده، والفنان عبادي الجوهر، مشددًا على أن هرم الأغنية السعودية هي الكلمة الجيدة، واللحن المميز، والصوت القوي، وتابع: هرم هو الأغنية الحقيقية وما تقدمه للجمهور ولا يجب تقديره بالأقدمية.

وعن رفضه الحصول على أجر نظير التلحين سواء لنفسه أو لصالح غيره من المطربين، أكد الجوهر أكد الجوهر أن مسألة التلحين بالنسبة له أمر يتعلق بمحبة الفنان الذي يلحن له، مؤكدًا أن التلحين ليس من تخصصاته ولكنه يقدمه كنوع من المحبة للفنانين المقربين منه.