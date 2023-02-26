شكرا لقرائتكم عرض مرئي لـ الداخلية يحاكي مراحل تأسيس المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أقامت وزارة الداخلية، اليوم، احتفالًا بذكرى يوم التأسيس الذي يوافق 22 فبراير من كل عام، تضمن عرضًا مرئيًا يحاكي مراحل التأسيس والعرضة السعودية وقصائد شعرية.

واشتمل على أجنحة وأركان خاصة توشحت هوية المناسبة الوطنية التي تعبّر عن تأسيس الدولة السعودية وتاريخها التليد، وتراثها العريق، وحاضرها المجيد، بمشاركة وزارة الثقافة ودارة الملك عبدالعزيز ونادي الصقور السعودي.

اعتزاز وفخر

وعبر منسوبو وزارة الداخلية عن اعتزازهم وفخرهم بهذا اليوم الذي يروي ملحمة بداية تأسيس الدولة السعودية وتاريخها الممتد إلى وقتنا الحاضر، ووحدة الصف واجتماع الكلمة، التي استمرت حتى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.