برنامج لاعتماد المدربين الدوليين في جامعة نورة

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وهدف البرنامج إلى إكساب المشاركين جدارات التدريب الأساسية، التي تمكنهم من إدارة أركان العملية التدريبية من خلال توفير بيئة تعلم آمنة، واختيار وتنفيذ الأساليب التدريبية المناسبة، التي تتلاءم مع أنماط المتدربين المختلفة.
كما اشتمل البرنامج على عقد مقابلات شخصية مع المتدربين، والتمهيد لبرنامج تأهيل اعتماد المدربين دوليا، وعرض آليات التدريب والتطوير بالمؤسسات ودور التدريب فيها، محفزات تطوير الموارد البشرية بالمؤسسات، وأساسيات تصميم البرامج التدريبية، وأساليب التدريب طبقا للمعايير الدولية الخاصة بالبورد.
وتأتي تلك الأنشطة ضمن سعي عمادة التطوير الأكاديمي في تحقيق أهداف جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الاستراتيجية 2025، من خلال دفع جهات الجامعة لتقديم تعليم نوعي وتطوير التعليم الجامعي عبر تبني أفضل الممارسات العالمية في التعليم والتعلم والطرق التعليمية.
محاور البرنامج
- معايير اعتماد المدربين
- البورد الدولي لاعتماد المدربين
- التدريب والتطوير ودورهما في تطور المؤسسات وبقائها
- أساسيات تصميم البرامج التدريبية وأساليب التدريب
- مهارات العرض للمدربين المحترفين
- معايير البورد الخاصة بها
- التدريب كمهنة احترافية
- إدارة بيئة التدريب
- التعامل مع المتدربين ذوي السلوكيات الصعبة
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