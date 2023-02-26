برنامج لاعتماد المدربين الدوليين في جامعة نورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف توفير بيئة تعلم آمنة اختتمت عمادة التطوير الأكاديمي في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس، برنامج تدريب واعتماد المدربين الدوليين «مستوى المدرب المشارك»، بالتعاون مع البورد الدولي للمدربين المعتمدين (IBCT)، وذلك على مدار 7 أيام، بمعدل 56 ساعة تدريبية.

وهدف البرنامج إلى إكساب المشاركين جدارات التدريب الأساسية، التي تمكنهم من إدارة أركان العملية التدريبية من خلال توفير بيئة تعلم آمنة، واختيار وتنفيذ الأساليب التدريبية المناسبة، التي تتلاءم مع أنماط المتدربين المختلفة.

كما اشتمل البرنامج على عقد مقابلات شخصية مع المتدربين، والتمهيد لبرنامج تأهيل اعتماد المدربين دوليا، وعرض آليات التدريب والتطوير بالمؤسسات ودور التدريب فيها، محفزات تطوير الموارد البشرية بالمؤسسات، وأساسيات تصميم البرامج التدريبية، وأساليب التدريب طبقا للمعايير الدولية الخاصة بالبورد.

وتأتي تلك الأنشطة ضمن سعي عمادة التطوير الأكاديمي في تحقيق أهداف جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الاستراتيجية 2025، من خلال دفع جهات الجامعة لتقديم تعليم نوعي وتطوير التعليم الجامعي عبر تبني أفضل الممارسات العالمية في التعليم والتعلم والطرق التعليمية.

محاور البرنامج

