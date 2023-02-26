شكرا لقرائتكم خبر تنمية مهارات الاتصال في الحوار بنجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بنجران بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة أمس برنامجا تدريبيا بعنوان «تنمية مهارات الاتصال في الحوار»، وذلك بمقر الفرع بنجران. ويستهدف البرنامج التدريبي الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، منسوبي ومنسوبات فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة، لإكسابهم مهارات الاتصال في الحوار مع الآخرين بكفاءة وفعالية، من خلال تعريفهم على مفهوم الاتصال وأهميته وأنواعه، وتحديد أهداف الاتصال ووظائفه في الحياة، وتطبيق مهارات الاتصال والحوارات اللفظية وغير اللفظية في المواقف المختلفة، واستخدام مهارات التأثير على المتلقي عند إدارة الحوار.

كانت هذه تفاصيل خبر تنمية مهارات الاتصال في الحوار بنجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.