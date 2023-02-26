شكرا لقرائتكم خبر انتظام وانضباط في أول أيام الاختبارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت شعار انتظام وانضباط، بدأت أمس الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1444هـ، وتستمر 5 أيام في مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة.

وانتظم نحو 6 ملايين طالب وطالبة على مقاعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، وذلك في جميع المراحل الدراسية بدءا من (الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي).

وخصصت وزارة التعليم ممثلة في إدارات التوجيه الطلابي خدمة الاستشارات الهاتفية التي يقدمها مختصون في المجال التعليمي والنفسي؛ بهدف مساندة ودعم الطلاب والطالبات، والرد على استفساراتهم المتعلقة بالاختبارات وتهيئتهم نفسيا؛ لتحقيق أفضل النتائج

للتفوق الدراسي، مثمنة في ذات الوقت جهود إدارات المدارس وكوادرها التعليمية والإدارية في الإعداد والتهيئة المبكرة لأداء الاختبارات والانتهاء من أعمالها، وإعلان النتائج في الوقت المحدد.

وتتابع وزارة التعليم تقارير الاختبارات الأولية الصادرة عن إدارات التعليم؛ لضمان سير الاختبارات وفق ماهو مخطط له؛ مؤكدة على المدارس أهمية الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد في نظام نور الالكتروني بشكل يومي تمهيدا لإعلان النتائج فور الانتهاء من الاختبارات بنهاية دوام الخميس المقبل.

وشكلت إدارات التعليم منذ وقت مبكر عددا من اللجان الإشرافية عبر مكاتب التعليم؛ لتنظيم أعمال الاختبارات، داعية مشرفيها ومديري المدارس إلى تكثيف الزيارات الميدانية للمدارس خلال فترة أداء الاختبارات ومتابعة عمليات الإشراف على سيرها وتقديم الدعم النفسي للطلبة، ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجههم أثناء أداء الاختبارات.

خدمة الاستشارات الهاتفية







يقدمها مختصون في المجال التعليمي والنفسي



هدفها مساندة ودعم الطلاب والطالبات



الرد على استفساراتهم المتعلقة بالاختبارات



تهيئة نفسية للطلاب والطالبات



تحقيق أفضل النتائج للتفوق الدراسي



التهيئة المبكرة لأداء الاختبارات



قواعد الاستذكار الجيد

قبل المذاكرة





إعداد جدول للمذاكرة اليومية



تنظيم واختيار الوقت المناسب



توفير العناصر والأدوات المساعدة



أثناء المذاكرة





اختيار المكان المناسب



الابتعاد عن الإجهاد والسهر



تحديد فترات راحة لاستعادة النشاط



بعد المذاكرة