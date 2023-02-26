السعودية اليوم / منظمة المرأة العربية تعقد مؤتمرها التاسع بالعاصمة الليبية طرابلس



القاهرة 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واس

تنطلق غدًا بالعاصمة الليبية طرابلس فعاليات المؤتمر العام التاسع لمنظمة المرأة العربية الذي يعقد بعنوان "النساء والفتيات في المنطقة العربية .. تحديات متقاطعة وآفاق واعدة"، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة.

وأفادت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان، في تصريح لها اليوم، أن المؤتمر سيناقش على مدى يومين مجموعة من قضايا المرأة العربية في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى استعراض تجارب وخبرات الدول العربية في الموضوعات محل النقاش.

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20:00ت م

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