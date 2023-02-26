السعودية اليوم / أمانة الشرقية تطلق المرحلة الثانية لمبادرة إزالة الأنقاض " النظافة تنمية " في حاضرة الدمام



الدمام 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واس

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم ، المرحلة الثانية من مبادرة إزالة ورفع الأنقاض بحاضرة الدمام، بعنوان " النظافة تنمية "، التي تهدف الى نظافة كافة الطرق الرئيسية والفرعية، وتشمل الطرق الواقعة داخل النطاق العمراني، حيث بدأت من مدخل الدمام الرئيسي بطريق الرياض .

وأوضح وكيل الأمين للخدمات محمود بن حسن الرتوعي، أن المبادرة تهدف الى معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، من خلال إزالة الملوثات البيئية والبصرية.

وبين أن هذه المبادرة تأتي لتركيز الجهود لإزالة أنقاض ومخلفات البناء في مدن الشرقية والحد من انتشارها في محيط المشاريع الخاصة والعامة، وتهدف لتوجيه وتوحيد الجهود الرسمية وغير الرسمية لمعالجة ظاهرة أنقاض البقاء وما تسببه من أضرار وتشوهات للشوارع والمدن ، وتحفيز القطاع الخاص على مشاركة الأمانة في أنشطة وأساليب المعالجة، إضافة الى إشعار أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين بمسؤوليتهم تجاه معالجة ظاهرة انتشار أنقاض البناء من خلال مشاركتهم في أعمال المبادرة.

الجدير أنه شارك في تفعيل المبادرة عدد من الشركات، وقام بأعمال المبادرة عدد من المتطوعين.

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19:17ت م

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