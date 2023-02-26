السعودية اليوم / رئيس الوزراء الأردني يلتقي وزراء الصِّناعة الإماراتي والمصري والبحريني



عمّان 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واس

التقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة اليوم وزراء الصِّناعة والتّكنولوجيا المتقدِّمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغيُّر المناخي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير التِّجارة والصِّناعة المصري المهندس أحمد سمير صالح، وزير الصِّناعة والتِّجارة البحريني عبدالله بن عادل فخرو، وذلك على هامش مشاركتهم في الاجتماع الثَّالث للَّجنة العُليا للشَّراكة الصِّناعيَّة التَّكاملية.

وتم خلال اللقاء، تاكيد أهميَّة الجهد الإستراتيجي المستهدف من مبادرة الشَّراكة الصِّناعيَّة التَّكامليَّة، التي تضم كلاً من الإمارات ومصر والبحرين والأردن.

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18:51ت م

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