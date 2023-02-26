يوم التأسيس / وزارة الداخلية تحتفي بذكرى يوم التأسيس



الرياض 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واس

أقامت وزارة الداخلية، اليوم، احتفالًا بذكرى يوم التأسيس الذي يوافق 22 فبراير من كل عام، تضمن عرضًا مرئيًا يحاكي مراحل التأسيس والعرضة

وعبر منسوبو وزارة الداخلية عن اعتزازهم وفخرهم بهذا اليوم الذي يروي ملحمة بداية تأسيس الدولة السعودية وتاريخها الممتد إلى وقتنا الحاضر، ووحدة الصف واجتماع الكلمة، التي استمرت حتى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.

// انتهى //

18:38ت م

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الرياض 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واسأقامت وزارة الداخلية، اليوم، احتفالًا بذكرى يوم التأسيس الذي يوافق 22 فبراير من كل عام، تضمن عرضًا مرئيًا يحاكي مراحل التأسيس والعرضة السعودية وقصائد شعرية، واشتمل على أجنحة وأركان خاصة توشحت هوية المناسبة الوطنية التي تعبّر عن تأسيس الدولة السعودية وتاريخها التليد، وتراثها العريق، وحاضرها المجيد، بمشاركة وزارة الثقافة ودارة الملك عبدالعزيز ونادي الصقور السعودي.وعبر منسوبو وزارة الداخلية عن اعتزازهم وفخرهم بهذا اليوم الذي يروي ملحمة بداية تأسيس الدولة السعودية وتاريخها الممتد إلى وقتنا الحاضر، ووحدة الصف واجتماع الكلمة، التي استمرت حتى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.// انتهى //18:38ت م0123

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