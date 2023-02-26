السعودية اليوم / مجلس الشورى يحتفل بمناسبة يوم التأسيس



الرياض 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واس

برعاية معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أقام المجلس اليوم , احتفالًا في مقره بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، بحضور معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، ومعالي مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان الأحمدي، وعدد من أعضاء وعضوات مجلس الشورى ومنسوبيه .

وتضمن حفل يوم التأسيس بالمجلس عرضاً مرئياً وطنياً عن تاريخ المملكة منذ تأسيس الدولة

واطّلع أصحاب المعالي ومسؤولو المجلس على الأركان التي تحاكي تراث المملكة وإرثها التاريخي، ونماذج للحرف اليدوية الشعبية .

كما شهد مقر الاحتفال المقام في مقر المجلس تفاعل أصحاب المعالي مسؤولو المجلس وأعضاؤه ومنسوبوه الذين عبروا عن اعتزازهم بذكرى تأسيس هذا الوطن العظيم و بما حققه الآباء المؤسسون من أمجاد وملاحم خالدة .

// انتهى //

17:44ت م

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الرياض 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واسبرعاية معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أقام المجلس اليوم , احتفالًا في مقره بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، بحضور معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، ومعالي مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان الأحمدي، وعدد من أعضاء وعضوات مجلس الشورى ومنسوبيه .وتضمن حفل يوم التأسيس بالمجلس عرضاً مرئياً وطنياً عن تاريخ المملكة منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود عام 1139هـ / 1727م , حتى العهد الحاضر والزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وليِّ العهد، رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله- .واطّلع أصحاب المعالي ومسؤولو المجلس على الأركان التي تحاكي تراث المملكة وإرثها التاريخي، ونماذج للحرف اليدوية الشعبية .كما شهد مقر الاحتفال المقام في مقر المجلس تفاعل أصحاب المعالي مسؤولو المجلس وأعضاؤه ومنسوبوه الذين عبروا عن اعتزازهم بذكرى تأسيس هذا الوطن العظيم و بما حققه الآباء المؤسسون من أمجاد وملاحم خالدة .// انتهى //17:44ت م0113

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