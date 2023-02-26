السعودية اليوم / سفارة المملكة لدى فرنسا تحتفي بذكرى يوم التأسيس



باريس 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، حفل استقبال بمناسبة يوم التأسيس، بحضور سمو الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن المندوبة الدائمة للمملكة لدى اليونسكو والملاحق الفنيين السعوديين في فرنسا، ومشاركة مجموعة من المسؤولين الفرنسيين والسفراء المعتمدين لدى فرنسا وممثلي منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والإعلاميين.

وأكد السفير الرويلي في كلمته خلال الحفل، أن هذه المناسبة تمثل مصدر فخر واعتزاز للسعوديين، وأن الماضي العريق خلال ثلاثة قرون من الإنشاء والاستقرار والتنمية يمثل الأساس لبناء الحاضر الزاهر والتخطيط الواضح للمستقبل.

وتطرق في هذا الصدد إلى ما أنجزته المملكة من تطور واسع في السنوات الماضية وفق رؤية المملكة 2030، وحضورها البارز ودورها الفاعل على الساحة الدولية في تعزيز السلم والأمن الدوليين والتعاون نحو الأمن والاستقرار والتنمية، مشيداً بما تشهده علاقات التعاون والشراكة مع جمهورية فرنسا من تطور في جميع جوانبها، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

وعبر الحضور من جانبهم عن أطيب التهاني والتمنيات للمملكة بهذه المناسبة.

وتضمن الحفل تقديم بعض الأطباق

// انتهى //

17:36ت م

0111



باريس 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، حفل استقبال بمناسبة يوم التأسيس، بحضور سمو الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن المندوبة الدائمة للمملكة لدى اليونسكو والملاحق الفنيين السعوديين في فرنسا، ومشاركة مجموعة من المسؤولين الفرنسيين والسفراء المعتمدين لدى فرنسا وممثلي منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والإعلاميين.وأكد السفير الرويلي في كلمته خلال الحفل، أن هذه المناسبة تمثل مصدر فخر واعتزاز للسعوديين، وأن الماضي العريق خلال ثلاثة قرون من الإنشاء والاستقرار والتنمية يمثل الأساس لبناء الحاضر الزاهر والتخطيط الواضح للمستقبل.وتطرق في هذا الصدد إلى ما أنجزته المملكة من تطور واسع في السنوات الماضية وفق رؤية المملكة 2030، وحضورها البارز ودورها الفاعل على الساحة الدولية في تعزيز السلم والأمن الدوليين والتعاون نحو الأمن والاستقرار والتنمية، مشيداً بما تشهده علاقات التعاون والشراكة مع جمهورية فرنسا من تطور في جميع جوانبها، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.وعبر الحضور من جانبهم عن أطيب التهاني والتمنيات للمملكة بهذه المناسبة.وتضمن الحفل تقديم بعض الأطباق السعودية ومعزوفات موسيقية فلكلورية وعرضاً لنماذج من التراث التقليدي العريق للمملكة.// انتهى //17:36ت م0111

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سفارة المملكة لدى فرنسا تحتفي بذكرى يوم التأسيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.