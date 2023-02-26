السعودية اليوم / النيابة العامة تحتفل بيوم التأسيس



الرياض 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واس

بحضور معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، وعدد من أعضاء ومنسوبي النيابة العامة، أقامت الإدارة العامة للاتصال المؤسسي في المقر الرئيس للنيابة اليوم احتفالاً بمناسبة الذكرى الثانية ليوم التأسيس.

وأكد الشيخ المعجب أن الاحتفال بهذه المناسبة هو تخليد لذكرى عظيمة في النفوس، بدأها المؤسس الإمام محمد بن سعود -رحمه الله-، وجهوده في تأسيس هذا الكيان العظيم، وما سار عليه ملوك هذه الدولة ، إلى وقتنا الحاضر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين - حفظهما الله -، الذي تشهد المملكة فيه تقدماً ملحوظاً في كافة الميادين.

الجدير بالذكر أن كافة النيابات في مناطق المملكة ومحافظاتها قامت بالعديد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة لذكرى يوم التأسيس، وسط مشاركة فاعلة من منسوبيها والمستفيدين من خدماتها.

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17:22ت م

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