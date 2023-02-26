السعودية اليوم / فريق الصقور السعودية يواصل عروضه الجوية لليوم الثاني احتفاءً باليوم الوطني الكويتي



الكويت 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واس

واصل فريق الصقور

وقدم فريق الصقور السعودية استعراضًا جويًا لسبع طائرات للفريق من نوع هوك، جسدوا من خلاله عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، حيث رسموا لوحات فنية ومشاهد مميزة باللونين الأخضر والأبيض المميزين لعلم المملكة العربية السعودية، مع مشاهد أخرى بألوان علم دولة الكويت، إضافة للمشاهد المهارية التي أظهرت المستوى العالي لقدرات الطيارين السعوديين.

// انتهى //

17:18ت م

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الكويت 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واسواصل فريق الصقور السعودية اليوم عروضه الجوية لليوم الثاني في سماء دولة الكويت الشقيقه، وذلك خلال مشاركة الفريق مع طائرات القوة الجوية الكويتية في الاحتفالات والأيام الوطنية لدولة الكويت الـ 62.وقدم فريق الصقور السعودية استعراضًا جويًا لسبع طائرات للفريق من نوع هوك، جسدوا من خلاله عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، حيث رسموا لوحات فنية ومشاهد مميزة باللونين الأخضر والأبيض المميزين لعلم المملكة العربية السعودية، مع مشاهد أخرى بألوان علم دولة الكويت، إضافة للمشاهد المهارية التي أظهرت المستوى العالي لقدرات الطيارين السعوديين.// انتهى //17:18ت م0108

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