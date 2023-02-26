سياسي / الأمين العام لمجلس التعاون وسفير اليونان لدى المملكة يبحثان تعزيز العلاقات المشتركة الخليجية–اليونانية



الرياض 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واس

التقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، في مقر أمانة المجلس بالرياض اليوم, سفير اليونان لدى المملكة أليكسيس بولس.

وبحثا خلال اللقاء سبل تعزيز وتطوير العلاقات المشتركة الخليجية–اليونانية, كما تم مناقشة خطة العمل المشتركة المنبثقة من مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في أبريل 2021م، التي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين، ودعمها وتطويرها من خلال المشاورات السياسية والاقتصادية والثقافية، والتنسيق بين الجانبين في جميع المجالات، كما ناقش الجانبان تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها في فبراير 2022.

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17:11ت م

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