شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 26-2-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل قطاع عريض من جماهير كرة القدم العربية والعالمية عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 26-2-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها

وخلال مقالنا اليوم يُسلط معكم السعودية سبورت الضوء على مواعيد مباريات اليوم الأحد بالإضافة إلى القنوات المفتوحة التي تتولى نقلها على الهواء مباشرةً.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 26-2-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

وتأتي مواعيد مباريات اليوم وفق ما يلي:-

مواعيد مباريات الكونفدرالية الإفريقية

الجيش الملكي ضد فيوتشر في تمام 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت السعودية.

موتيما بمبي ضد ريفرز يونايتد في تمام 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت السعودية.

اتحاد العاصمة ضد مارومو جالانتس في تمام 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت السعودية.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ألميريا ضد برشلونة في تمام 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

أودينيزي ضد سبيزيا وتنطلق المباراة في تمام 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على AD SPORTS Premium 1

ميلان ضد أتلانتا وتنطلق المباراة في تمام 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي