شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة الدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي مع نظيره نادي الدحيل القطري، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا موسم 2022-2023.

التشكيل الرسمي للهلال ضد الدحيل

وأعلن رامون دياز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن تشكيل فريقه الرسمي الذي سيدخل به مواجهة الليلة ضد نظيره الدحيل القطري، حيث جاء كالآتي..

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، جانغ هيون سو، علي البليهي، حمد اليامي.

خط الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، ميشايل ديلجادو.

خط الهجوم: موسى ماريجا، سالم الدوسري، أوديون إيجالو.

موعد مباراة الهلال ضد الدحيل في دوري أبطال آسيا

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الهلال ضد الدحيل بعد قليل، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبوظبي.

والجدير بالذكر أن الفائز من مباراة الهلال السعودي والدحيل القطري، سيواجه نظيره أوراوا الياباني، في المباراة النهائية لـ دوري أبطال آسيا.