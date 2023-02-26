السعودية اليوم / انطلاق المنتدى السعودي الدولي السنوي لأمراض القولون والمستقيم بالرياض



الرياض 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واس

انطلقت اليوم، فعاليات المنتدى السعودي الدولي السنوي لأمراض القولون والمستقيم، الذي ينظمه مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالتعاون مع الجمعية

ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مراكز الرعاية الصحية المتقدمة في جميع أنحاء العالم، واستعراض أحدث التقنيات الجراحية والطبية المستحدثة في علاج أورام القولون والمستقيم والمتبعة في المراكز المتقدمة، لتطوير تقنيات العلاج، وتحسين تجربة المستفيد، مما يعزز ريادة التخصصي في تقديم الرعاية الصحية التخصصية.

وأوضحت استشارية جراحة القولون والمستقيم رئيسة الجمعية واللجنة المنظمة البروفسورة سمر الحمود أن المنتدى يتضمن 40 محاضرة وجلسة تستعرض العديد من الأوراق العلمية في موضوعات متعددة من بينها الجوانب التشخيصية والعلاجية، والمستجدات الجراحية في أمراض القولون والمستقيم، مثل: عمليات العلاج الكيميائي أثناء الجراحة، وعمليات إزالة الأورام بالمنظار والروبوت.

ويسعى "التخصصي" من خلال شراكته في هذا المنتدى مع الجمعية السعودية لجراحة القولون والمستقيم إلى تبادل الخبرات، وذلك من خلال عقد المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية وورش العمل، وإجراء البحوث العلمية.

يذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يعدُّ من بين المستشفيات الأبرز عالمياً في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، وصنف مؤخراً في المركز الـ 20 في قائمة أفضل مؤسسات الرعاية الصحية في العالم لعام 2023، والأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بحسب تصنيف براند فاينانس (Brand Finance).

// انتهى //

16:31ت م

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الرياض 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واسانطلقت اليوم، فعاليات المنتدى السعودي الدولي السنوي لأمراض القولون والمستقيم، الذي ينظمه مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالتعاون مع الجمعية السعودية لجراحة القولون والمستقيم، المقام بالرياض على مدى ثلاثة أيام، وذلك بمشاركة 45 متحدثاً عالمياً ومحلياً.ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مراكز الرعاية الصحية المتقدمة في جميع أنحاء العالم، واستعراض أحدث التقنيات الجراحية والطبية المستحدثة في علاج أورام القولون والمستقيم والمتبعة في المراكز المتقدمة، لتطوير تقنيات العلاج، وتحسين تجربة المستفيد، مما يعزز ريادة التخصصي في تقديم الرعاية الصحية التخصصية.وأوضحت استشارية جراحة القولون والمستقيم رئيسة الجمعية واللجنة المنظمة البروفسورة سمر الحمود أن المنتدى يتضمن 40 محاضرة وجلسة تستعرض العديد من الأوراق العلمية في موضوعات متعددة من بينها الجوانب التشخيصية والعلاجية، والمستجدات الجراحية في أمراض القولون والمستقيم، مثل: عمليات العلاج الكيميائي أثناء الجراحة، وعمليات إزالة الأورام بالمنظار والروبوت.ويسعى "التخصصي" من خلال شراكته في هذا المنتدى مع الجمعية السعودية لجراحة القولون والمستقيم إلى تبادل الخبرات، وذلك من خلال عقد المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية وورش العمل، وإجراء البحوث العلمية.يذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يعدُّ من بين المستشفيات الأبرز عالمياً في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، وصنف مؤخراً في المركز الـ 20 في قائمة أفضل مؤسسات الرعاية الصحية في العالم لعام 2023، والأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بحسب تصنيف براند فاينانس (Brand Finance).// انتهى //16:31ت م0100

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