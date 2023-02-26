السعودية اليوم / سفارة المملكة في بكين تعرب عن تعازي المملكة لجمهورية الصين الشعبية إثر حادث انهيار منجم الفحم



بكين 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واس

أعربت سفارة المملكة في بكين عن تعازي المملكة لجمهورية الصين الشعبية إثر حادث انهيار منجم الفحم.

وتقدمت السفارة بخالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل، والسلامة للمحاصرين داخل المنجم.

// انتهى //

16:08ت م

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