السعودية اليوم / جراحة عاجلة لتحرير فك معتمر من ورم مزمن بالمجمع الطبي في جدة



الرياض 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واس

تمكّن فريق طبي مختص في جراحة الوجه والفكين بمحافظة جدة من استئصال ورم أورمي مينائي من فك معتمر في عملية جراحية استغرقت 8 ساعات تكللت ولله الحمد بالنجاح .

وقالت الصحة في جدة إن قسم الطوارئ بالمجمع الطبي استقبل حالة معتمر ستيني يعاني من تصلّب في الفك السفلي وانتفاخ منذ أكثر من عامين في الوجه، حيث أجريت له الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية وأخذ العينات منه واتضح وجود ورم أورمي مينائي بكامل الفك السفلي بحجم 23 * 10 سنتيميتر مما استدعى وضع خطة علاجية مناسبة بشكل عاجل وعرض الحالة على قسمي أمراض القلب والتخدير وإكمال مراحل ما قبل العملية .

وأكد الفريق الطبي المعالج للحالة أنه تم تجهيز المريض لإجراء عملية جراحية دقيقة من نوعها تحت التخدير العام واستئصال الورم بكل دقة وإعادة بناء الفك بزراعة شريحة معدنية معدة لأخذ شكل الفك الطبيعي مع الحفاظ على جميع الأنسجة السليمة المحيطة بالورم، ثم نُقل المريض لقسم التنويم ومتابعة الخطة العلاجية من قبل الفرق التمريضية والتخصصات الأخرى .

يُذكر أن قسم جراحة الوجه والفكين بمجمع الملك عبدالله الطبي في جدة أجرى 122 عملية جراحية خلال العام الماضي 2022 م .

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15:59ت م

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