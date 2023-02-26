السعودية اليوم / سمو أمير الباحة يشهد حفل إمارة المنطقة بمناسبة يوم التأسيس



الباحة 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واس

حضر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، حفل إمارة المنطقة بمناسبة يوم تأسيس المملكة، الذي أقيم بديوان الإمارة اليوم، بحضور وكلاء ومنسوبي الإمارة.

وبدأ الحفل بجولة سمو أمير المنطقة على الأركان المشاركة التي تم خلالها استعراض عدد من الموروثات التي عاشتها المنطقة, حيث اطلع سموه على عدد من العروض الأدائية التي تعبر عن أصالة وتراث المملكة العربية

ونوّه سموه بما يمثله يوم التأسيس من ذكرى خالدة تؤكد العمق التاريخي لهذه الدولة المباركة طوال أكثر من 300 سنة، مؤكدًا سموه أهمية الاستمرار في حفظ تاريخ وطننا وثوابته وأصالته ومسيرته الضاربة في عمق التاريخ, لأكثر من 3 قرون وحتى هذا اليوم الذي نعيشه تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - سائلًا الله العلي القدير أن يديم على وطننا أمنه واستقراره ونماءه وسخاءه.

// انتهى //

15:50ت م

0075



الباحة 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واسحضر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، حفل إمارة المنطقة بمناسبة يوم تأسيس المملكة، الذي أقيم بديوان الإمارة اليوم، بحضور وكلاء ومنسوبي الإمارة.وبدأ الحفل بجولة سمو أمير المنطقة على الأركان المشاركة التي تم خلالها استعراض عدد من الموروثات التي عاشتها المنطقة, حيث اطلع سموه على عدد من العروض الأدائية التي تعبر عن أصالة وتراث المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها وحتى هذا العهد الزاهر.ونوّه سموه بما يمثله يوم التأسيس من ذكرى خالدة تؤكد العمق التاريخي لهذه الدولة المباركة طوال أكثر من 300 سنة، مؤكدًا سموه أهمية الاستمرار في حفظ تاريخ وطننا وثوابته وأصالته ومسيرته الضاربة في عمق التاريخ, لأكثر من 3 قرون وحتى هذا اليوم الذي نعيشه تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - سائلًا الله العلي القدير أن يديم على وطننا أمنه واستقراره ونماءه وسخاءه.// انتهى //15:50ت م0075

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