

الرياض 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واس

استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بالامارة اليوم, مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء الدكتور محمد بن عبدالعزيز أبو عباة.

واستمع معاليه إلى شرح عن عمليات السلامة والمراقبة الدورية والتوعية التي يقوم بها الدفاع المدني بالمنطقة.

// انتهى //

14:41ت م

0063





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.