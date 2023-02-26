السعودية اليوم / سمو أمير الرياض يدشّن الحملة الرقابية "تراثنا البيئي"



الرياض 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واس

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الحملة الرقابية في المنطقة "حملة تراثنا البيئي" التي ينظمها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

واطلع سموه على مهام ورؤية المركز وأهداف الحملة وآلية عملها الرقابي في منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها والدور التوعوي الذي تقوم عليه، والارتقاء بالالتزام البيئي لجميع الأنشطة ذات الأثر البيئي وتطبيق نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.

ونوّه الأمير فيصل بن بندر بالإسهام بتنفيذ خطط وبرامج المركز وتفعيل الإستراتيجية الوطنية للبيئة.

حضر التدشين الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي الغامدي وأمين مجلس المنطقة بالإمارة علوش بن فارس السبيعي.

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14:40ت م

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