السعودية اليوم / سمو أمير حائل يشارك منسوبي الإمارة الاحتفاء بيوم التأسيس



حائل 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واس

شارك صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, اليوم, منسوبي إمارة المنطقة الاحتفاء بذكرى يوم التأسيس، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في مقر الإمارة ، بحضور وكيل الإمارة عادل آل الشيخ، ووكلاء ومنسوبي الإمارة .

وأكد سموه خلال الحفل أن الوطن يعيش عهد التنمية والنماء المرتكز على إرث تاريخي ووطني يمتد إلى ثلاثة قرون، مبدياً فخره بأبناء الوطن الأوفياء وقوة اللحمة بين القيادة والشعب وبين الشعب والقيادة .

وتضمن الاحتفال فقرات متنوعة منها قصائد شعرية ولوحات تعبيرية وأخرى تراثية بمشاركة الأسر المنتجة .

وتأتي هذه الفعالية ضمن برامج الإمارة لترسيخ وتعزيز معاني الانتماء والولاء والمشاركة في المناسبات الوطنية كافة .

// انتهى //

14:33ت م

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