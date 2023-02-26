شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة فى الأهلي بعد السقوط أمام صن داوينز تهدد مسيرته فى إفريقيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الإعلامي أحمد شوبير أن الثلاثي محمود متولي، ومحمد عبد المنعم، وحسين الشحات سيغيب عن مواجهتى الأهلى القادمة فى الدوري المحلي أمام الداخلية، إضافة إلى مواجهة القطن المؤجلة من الجولة الأولي، فى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وكان عبد المنعم والشحات قد تمكنا من تسجيل هدفي الأهلى أمس أمام صن داوينز، فى المباراة التى أنتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، ليتأزم موقف المارد الأحمر بصورة كبيرة فى الصعود إلى الدور ربع النهائي.

حيث فشل الأهلى فى الفوز فى أول مباراتين له بدور المجموعات عن المجموعة الثانية، بعدما تعرض للهزيمة بهدف نظيف أمام الهلال، بجانب التعادل فى هذه الجولة أمام صن داوينز.



الأهلى فى مأزق بسبب صن داوينز

وأصيح الأهلى فى مأزق حقيقي الآن، لا سيما بعد الكشف موقف ثلاثي الفريق من مواجهة القطن وتأكد غيابهم، حيث أن الفريق لا بديل له سوي الفوز فى المواجهة القادمة أمام الفريق الكتالوني، لتعزيز حظوظه فى الصعود.



موعد مباراة الأهلى والقطن القادمة

ومن المقرر أن يلاقي الأهلى نظيره القطن يوم السبت القادم، فى مباراة مؤجلة من الجولة الأولي بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.